Маркус Рэшфорд: "Манчестер Юнайтед" способен завоевать чемпионство с текущим составом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд подчеркнул, что манкунианцы намерены завоевать несколько трофеев в этом сезоне. По его словам, команда обладает составом, который может добиться этой цели.

- "Манчестер Юнайтед" обладает составом, который может бороться за чемпионство в Англии победу в других турнирах, - приводит The Sun слова Рэшфорда. - Это является нашим приоритетом, учитывая то, что происходило в последние несколько лет. Это может звучать удивительно, но в футболе ты должен быть морально устойчивым, чтобы добиваться успеха. Победный менталитет закладывается в игроков манкунианцев.