Маркус Рэшфорд: "Каждый молодой игрок хочет играть"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд надеется, что хет-трик за молодежную сборную Англии в матче против Норвегии (6:1) поможет ему попасть в стартовый состав на матч 4-го тура премьер-лиги против "Манчестер Сити". Манчестерское дерби состоится в эту субботу и начнется в 14.30 по московскому времени.

- Каждый молодой игрок хочет играть, - цитирует Goal Рэшфорда. - Хочет, чтобы главный тренер принимал решения в вашу пользу и выпускал вас на поле. Каждый раз с нетерпением жду этого, так что матч с "Манчестер Сити" должен быть интересным. Надеюсь, сегодняшний результат мне поможет.