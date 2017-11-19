Марку Силва: "Всем интересно знать о ситуации с "Эвертоном", но я там не работаю"

Главный тренер "Уотфорда" Марку Силва заявил, что не хочет говорить о своем возможном переходе в "Эвертон". Специалист считает, что матч с 12-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом" – более важная тема для обсуждений.

– Я смотрю на эту ситуацию, как игрок: когда выступаешь хорошо, другие клубы стараются переманить тебя и разговаривают с руководством твоего клуба, – цитирует Daily Star Силву. – Я отношусь к этому совершенно спокойно. Я пришел на пресс-конференцию, чтобы поговорить о самом важном для – следующей игре команды.

Станет ли этот матч последним для меня в "Уотфорде"? Я не знаю. На самом деле, не хочу говорить про "Эвертон". Понимаю, что всем хочется заострить на этом внимание, но я не работаю в ливерпульской команде. Скажу только, что это большой клуб – и ничего более.

Ранее сообщалось, что "ириски" намерены подписать контракт с Силвой. Напомним, что "Эвертон" находится в поисках главного тренера с конца октября, после увольнения Роналда Кумана. С этого времени обязанности тренера исполняет Дэвид Ансуорт.