Марку Силва: "Уотфорд" - хороший вызов для меня"

Новый главный тренер "Уотфорда" Марку Силва признался, что ему нравится амбициозность проекта клуба. 39-летний португалец рад новому вызову в карьере после работы с "Халл Сити".

- Во-первых, мне очень нравится подход совета директоров и владельца "Уотфорда", - цитирует пресс-служба клуба Силву. - Они показали мне проект, мне нравится его амбициозность. Я взволнован, это хороший вызов, и я действительно счастлив. "Уотфорд" хочет расти в течение следующих сезонов, и именно за это я стараюсь бороться в своей карьере - всегда улучшаться, делать хорошую работу и обеспечивать хорошую связь между тренером и клубом.