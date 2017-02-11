Марку Силва: "Сегодня не лучший день для "Халла", но это футбол"

Главный тренер "Халл Сити" Марку Силва отметил положительные моменты в матче 25-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (0:2), несмотря на поражение. Также он считает, что защитник "канониров" Киран Гиббс должен был получить красную карточку.

- Счет не отражает ход игры, - цитирует BBC Силву. - "Халл Сити" не лучшим образом начал матч. В первой половине мы потеряли несколько мячей в важных зонах, а соперник забил один гол рукой. Мы делаем ошибки, иногда и судьи делают ошибки. Сегодня не лучший день для "Халла", но это футбол. Я вижу положительные моменты в нашей игре. Мне понравилось, как мы проявили себя во второй половине. Теперь у нас есть время, чтобы отдохнуть и подготовиться к следующей игре. Удаление Гиббса? Да, считаю, что оно должно было быть, так как Маркович двигался к голу.