Марку Силва: "Не могу чувствовать себя счастливым после победы над "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Халл Сити" Марку Силва после ответного полуфинального матча Кубка лиги против "Манчестер Юнайтед" (2:1) отметил, что доволен игрой команды, но не может быть удовлетворен этой победой. "Тигры" не смогли выйти в финал турнира, так как в первом матче уступили со счетом 0:2.

- Это была хорошая победа, но она не вывела команду в финал, - приводит ВВС слова Силвы. - Это очень важно, что мы смогли выиграть, но результат первого матча стал проблемой для нас. Снова я видел хорошее отношение к игре. Мы контролировали ее ход на протяжении длительного времени. Но, к сожалению, я не могу себя чувствовать счастливо.