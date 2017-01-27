03:44 | ФУТБОЛ — Англия

Марку Силва: "Не могу чувствовать себя счастливым после победы над "Манчестер Юнайтед"

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Главный тренер "Халл Сити" Марку Силва после ответного полуфинального матча Кубка лиги против "Манчестер Юнайтед" (2:1) отметил, что доволен игрой команды, но не может быть удовлетворен этой победой. "Тигры" не смогли выйти в финал турнира, так как в первом матче уступили со счетом 0:2.

- Это была хорошая победа, но она не вывела команду в финал, - приводит ВВС слова Силвы. - Это очень важно, что мы смогли выиграть, но результат первого матча стал проблемой для нас. Снова я видел хорошее отношение к игре. Мы контролировали ее ход на протяжении длительного времени. Но, к сожалению, я не могу себя чувствовать счастливо.

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Материалы REN-TV

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