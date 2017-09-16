Марку Силва: "Манчестер Сити" дважды забил из офсайда"

Главный тренер "Уотфорда" Марку Силва после матча 5-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:6) посетовал на работу судейской бригады. Однако, по словам наставника, соперник победил заслуженно.

– Понимали, что будет сложно играть против "Сити". Это сильный соперник, способный создать много проблем. Однако, первый и третий голы были забиты из офсайда. Также судья не дал пенальти в моменте с Чалобой. Сегодня все было против нас.

Однако соперник заслуженно победил. Мы многому научились после этой игры. Так ошибаться нельзя, но и играть при таком судействе не просто.