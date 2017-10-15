Марку Силва: "Если бы Венгер был на моем месте, он сказал бы, что пенальти справедлив"

Главный тренер "Уотфорда" Марку Силва раскритиковал реакцию наставника "Арсенала" Арсена Венгера на поражение от его команды со счетом 1:2 в матче чемпионата Англии. Венгер утверждал, что пенальти, с которого соперник забил один из мячей, не было.

- Я видел поле и уважаю решение арбитра, - цитирует Sky Sports Силву. - Ричарлисон не совершал "нырок", не пытался симулировать. Он легко упал, да, но не притворялся, потому что контакт был. Если бы Венгер был на моем месте, он сказал бы, что пенальти справедлив. В этом сезоне на Ричарлисоне часто фолят, и люди начинают говорить, что он симулирует. Но это не так. На нем фолят, потому что на подобных техничных игроках всегда много нарушщений правил.