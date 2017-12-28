Маркос Рохо: "Надеюсь, что в 2018-м выиграю вместе с "Манчестер Юнайтед" несколько трофеев"

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Маркос Рохо подчеркнул, что на данный момент не думает о предстоящих матчах чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Футболист сосредоточен на играх за клуб и хочет в этом сезоне завоевать несколько трофеев с "красными дьяволами".

– До чемпионата мира-2018 еще много времени, но этот турнир важен для меня, как и для каждого, кто хочет принять в нем участие. Но впереди еще матчи с "Манчестер Юнайтед", в которых важно победить. Не менее важно активно начать предстоящий год. Надеемся, что в 2018-й будет успешным и мы завоюем несколько трофеев.

Напомним, что чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны в Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.