Маркос Рохо: "Надеюсь, что смогу сыграть с ЦСКА"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо рассчитывает вернуться на поле в декабре. 27-летний аргентинец получил разрыв крестообразных связок в апреле этого года и с тех пор не играл. В августе игрок вернулся к тренировкам.

- В среду я сыграю в матче за резервный состав, - цитирует TyC Sports Рохо. - Я чувствую себя хорошо. До сих пор у меня не было проблем, но тренировки - это не то же самое, что и матчи. Через три недели "МЮ" играет в Лиге чемпионов против ЦСКА, надеюсь я смогу принять участие в матче.

Я должен вернуть себе место в стартовом составе, чтобы главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассчитывал на меня на чемпионате мира-2018. Я давно не играл, но намерен вернуться в сборную. Я хочу показать Сампаоли, насколько я хорош.