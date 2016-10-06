Маркос Рохо: "Конфликт с Моуринью? Не говорите ерунды!"

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Маркос Рохо опроверг слухи о конфликте с Жозе Моуринью. По словам 26-летнего футболиста, он полон решимости, чтобы бороться за место в основном составе "красных дьяволов".

– В последнее время доводится часто слышать разговоры о том, что якобы я не вхожу в планы Жозе Моуринью, – приводит goal.com слова Рохо. – В первый же день появления в команде он сказал мне, что рассчитывает на меня. Я не собираюсь опускать руки и продолжу доказывать свою состоятельность усердной работой на тренировках.