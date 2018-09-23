Маркос Алонсо: "Я счастлив в "Челси"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо заявил, что хочет выиграть все возможные титулы в составе лондонского клуба в этом сезоне.

- Я хочу продолжать работать и совершенствоваться, чтобы стать одним из лучших, - приводит слова Алонсо Sky Sports. - Хочу забивать больше голов и отдавать больше передач. Я счастлив в "Челси", наслаждаюсь работой нового тренера и партнеров по команде. Этот сезон будет тяжелым, но я хочу выиграть все возможные титулы.

Алонсо выступает за "Челси" с 2016 года. В составе лондонского клуба он становился чемпионом Англии и обладателем Кубка этой страны.

В текущем сезоне Алонсо провел 7 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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