18:23 | ФУТБОЛ — Англия

Маркос Алонсо: "Всегда буду помнить детские годы, когда я тренировался с профессиональными игроками в больших клубах"

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Защитник "Челси" Маркос Алонсо признался, что ему нравилось в детстве тренироваться с профессиональными игроками. Отец испанского футболиста ранее был тренером в "Севилье", "Атлетико" и "Малаге".

– В детстве я любил выходить на поле и тренироваться с игроками, – цитирует пресс-служба клуба Алонсо. – Это случалось нечасто, потому что я ежедневно ходил в школу, но я всегда буду помнить те несколько дней, когда я тренировался с профессиональными игроками в больших командах. Я по-настоящему наслаждался теми моментами. Это был выдающийся опыт.

Думаю, "Челси" – отличная команда. Мы должны биться за каждый трофей с тем подбором игроков, который у нас есть, с тем командным духом и с учетом того, как мы работаем. С учетом всего этого мы находимся на том месте, на котором и должны находиться. Каждый игрок хочет выступать в такой большой команде, как "Челси". Команда проделывает выдающуюся работу, и, если продолжать эту работу за счет того класса, которым мы обладаем, мы продолжим двигаться в правильном направлении.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170411-1652.html

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