Маркос Алонсо: "Сочувствую Бельерину, но я не видел его"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо не считает, что в эпизоде его борьбы с игроком "Арсенала" Эктором Бельерином должен был быть зафиксирован фол несмотря на травму, полученную соперником. 21-летний испанец на 14-й минуте встречи покинул поле из-за травмы головы.

– Я выпрыгнул немного выше и первым добрался до мяча, я не видел Бельерина, поэтому не думаю, что в этом эпизоде должен был быть зафиксирован фол, – цитирует пресс-служба клуба Алонсо. – Сочувствую ему, он мой хороший друг, но я не видел его. Надеюсь, с ним все в порядке.