19:28 | ФУТБОЛ — Англия

Маркос Алонсо: "Пришло время выиграть несколько титулов"

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Экс-защитник "Фиорентины" Маркос Алонсо признался, что ему нелегко дался переход в "Челси". Сегодня 25-летний игрок подписал пятилетний контракт с лондонским клубом.

– Я очень счастлив. Это шаг в моей карьере, и думаю, что это идеальное место для того, чтобы я продолжил развиваться, – приводит официальный сайт "Челси" слова Алонсо. – Пришло время выиграть несколько титулов. Решение о переходе было непростым. Моя семья и близкие знают о том, что "Челси" – это клуб, о котором я мечтал. Я с нетерпением жду начала тренировок вместе с моими новыми партнерами.

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