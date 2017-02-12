Маркос Алонсо: "Играть с "Бернли" на выезде очень сложно"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо ждет тяжелого противостояния с "Бернли" в матче 25-го тура чемпионата Англии. Игра начнется сегодня в 16.30 по московскому времени.

- Мы знаем, что "Бернли" на третьем месте в таблице по статистике домашних матчей, так что игра будет сложной, - цитирует пресс-служба клуба Алонсо. - Нам надо настраиваться на сложную игру, и, надеюсь, мы наберем три очка. "Бернли" - сложный противник. И на их стадионе бывает очень нелегко сражаться. Конечно, наша манера игры меняется, на предматчевых установках тренер меняет нашу стратегию в зависимости от противника, но мы сохраняем основные принципы, стараемся выдерживать свой стиль и побеждать.

Трансляция матча "Бернли" - "Челси"