16:20 | ФУТБОЛ — Англия

Маркос Алонсо: "Играть с "Бернли" на выезде очень сложно"

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Защитник "Челси" Маркос Алонсо ждет тяжелого противостояния с "Бернли" в матче 25-го тура чемпионата Англии. Игра начнется сегодня в 16.30 по московскому времени.

- Мы знаем, что "Бернли" на третьем месте в таблице по статистике домашних матчей, так что игра будет сложной, - цитирует пресс-служба клуба Алонсо. - Нам надо настраиваться на сложную игру, и, надеюсь, мы наберем три очка. "Бернли" - сложный противник. И на их стадионе бывает очень нелегко сражаться. Конечно, наша манера игры меняется, на предматчевых установках тренер меняет нашу стратегию в зависимости от противника, но мы сохраняем основные принципы, стараемся выдерживать свой стиль и побеждать.

Трансляция матча "Бернли" - "Челси"

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170212-1159.html

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