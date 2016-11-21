Маркос Алонсо: "Челси" в игре против "Мидлсбро" продемонстрировал стопроцентную концентрацию"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо после победы в матче 12-го тура чемпионата Англии над "Мидлсбро" (1:0) отметил, что после перерыва на матчи национальных сборных команде было важно сосредоточенно сыграть во внутреннем первенстве. По словам испанца, лондонцам удалось продемонстрировать стопроцентную концентрацию на протяжении всей встречи.

– Было важно сыграть очень сосредоточенно после перерыва на матчи сборных, - приводит официальный сайт "Челси" слова Алонсо. – Думаю, мы изумительно сыграли в этом плане, продемонстрировав стопроцентную концентрацию на протяжении всей встречи. Прошло две недели с момента нашего последнего матча в премьер-лиге, поэтому нам был необходим импульс, чтобы вернуться. Мы прибавляли по ходу игры и закончили встречу, демонстрируя хороший футбол.

Все складывается хорошо, команда не пропускает и создает много голевых моментов. Я очень рад помогать команде и выигрывать вместе матчи. Мы должны продолжать в том же духе.