Марка Хэмилла по нелепой случайности "записали" в фанаты "Вулверхэмптона"

Известный голливудский актер Марк Хэмилл с удивлением узнал, что болеет за английский клуб "Вулверхэмптон". Один из фанатских Твиттеров клуба заметил, что актер активно ставит "лайки" к сообщениям с хэштегом #Wolves ("волки" - прозвище "Вулверхэмптона"). К сообщению, в котором Хэмилл был заподозрен в любви к "Вулверхэмптону", тот тоже поставил "лайк".

Разъяснения внес сам Хэмилл. Оказывается, он просто интересуется волками.

"Три дня назад был твит с вопросом, являюсь ли я фанатом волков. Я лайкнул его, потому что подумал, что они имеют в виду животное. И получилось, что моя любимая команда - та, о которой я даже не слышал", - написал Хэмилл в своем Твиттере.

Марк Хэмилл больше всего прославился ролью Люка Скайуокера во франшизе "Звездные войны", а также озвучкой врага Бэтмана Джокера в ряде мультсериалов и компьютерных игр.

Стоит также отметить, что у "Вулверхэмптона", несмотря на его скромные достижения в футболе, есть как минимум один известный болельщик. Почетным вице-президентом "волков" является музыкант, вокалист группы Led Zeppelin Роберт Плант.