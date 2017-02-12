Марк Шварцер: "Если "Лестер" прямо сейчас не выправит ситуацию - команда вылетит в чемпион-лигу"

Бывший вратарь "Лестера" Марк Шварцер отметил, что действующие чемпионы Англии вполне могут вылетить в низший дивизион по итогам сезона. Сегодня подопечные Клаудио Раньери потерпели шестое поражение кряду в чемпионате, уступив "Суонси" (0:2).

– У "Лестера" есть все, чтобы сохранить прописку в премьер-лиге, но команде нужно играть лучше, чем она это делает в последних матчах, – цитирует The Sun Шварцера. – На данный момент угроза вылета для "лис" очень высока. Лидеры клуба понимают, что есть проблемы и они должны повлиять на ситуацию. Если команда не выправит свое положение, она отправится в чемпион-лигу. Исправлять ситуацию нужно не в течение нескольких недель, а здесь и сейчас.