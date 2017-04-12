Марк Овермарс может стать первым техническим директором в истории "Арсенала"

Бывший игрок "Арсенала" Марк Овермарс может войти в администрацию клуба. Как сообщает Daily Mail, голландец рассматривается в качестве претендента на пост технического директора. Отметим, что ранее такой должности в "Арсенале" не было. Все ключевые вопросы решает главный тренер команды Арсен Венгер.

По данным источника, Венгер может критически воспринять появление технического директора, что ограничит его полномочия. Помимо Овермарса на этот пост рассматривается спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк.