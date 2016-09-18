09:31 | ФУТБОЛ — Англия

Марк Олбрайтон: "Теперь у "Лестера" пять превосходных игроков атаки"

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Полузащитник "Лестера" Марк Олбрайтон был впечатлен игрой новичка команды Ислама Слимани в матче чемпионата Англии с "Бернли" (3:0). Алжирец в этом поединке оформил дубль.

– Слимани сыграл блестяще, – цитирует ВВС Олбрайтона. – Он не останавливается и забивает. Теперь у нас пять превосходных игроков в атаке. Это дает много вариантов игры.

С ним согласился главный тренер команды Клаудио Раньери.

– Думаю, болельщики очень довольны Слимани, – подчеркнул итальянец. – Важно, чтобы он продолжал забивать. Это замечательный игрок, который очень рад быть с нами.

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