Марк Олбрайтон: "Теперь у "Лестера" пять превосходных игроков атаки"

Полузащитник "Лестера" Марк Олбрайтон был впечатлен игрой новичка команды Ислама Слимани в матче чемпионата Англии с "Бернли" (3:0). Алжирец в этом поединке оформил дубль.

– Слимани сыграл блестяще, – цитирует ВВС Олбрайтона. – Он не останавливается и забивает. Теперь у нас пять превосходных игроков в атаке. Это дает много вариантов игры.

С ним согласился главный тренер команды Клаудио Раньери.

– Думаю, болельщики очень довольны Слимани, – подчеркнул итальянец. – Важно, чтобы он продолжал забивать. Это замечательный игрок, который очень рад быть с нами.