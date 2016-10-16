14:11 | ФУТБОЛ — Англия

Марк Олбрайтон: "Если команда не борется, никакая удача не поможет"

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Полузащитник "Лестера" Марк Олбрайтон после поражения в гостевом матче 8-го тура чемпионата Англии от "Челси" (0:3) отметил, что сейчас команда никак не может найти игру, которую показывала в прошлом сезоне. По словам хавбека, если игроки не борются, никакая удача не поможет "лисам".

– Мы должны прекратить так играть, если хотим подняться выше в турнирной таблице, – приводит официальный сайт "Лестера" слова Олбрайтона. – Сейчас победить нас – проще простого, нам очень легко забить. В прошлом сезоне такого не было. Мы должны выбросить из головы все ненужные мысли и тогда пытаться обрести свою игру.

Я всегда придерживаюсь мнения, что удача зависит от нас самих. В прошлом сезоне команде частенько везло, но если игроки не борются, то никакая удача не поможет. Нужно делать то, что мы умеем: бороться, оказывать давление по всему полю и никогда не сдаваться.

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