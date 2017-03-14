Марк Нобл: "Многие люди, которые сейчас приходят на футбол, не разбираются в игре"

Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл подчеркнул, что многие современные болельщики не разбираются в футболе. По его словам, люди, требующие решительных действий и перемен, не понимают возможных последствий.

- Если честно, многие люди, которые сейчас приходят на футбол, не разбираются в игре, - приводит Sky Sports слова Нобла. - Огромное значение имеют моменты. В этом спорте невозможно обойтись без разочарований. Болельщики, которые требуют крови, часто не понимают последствий своих действий.

Некоторые из них хотят отставки Венгера, который сделал многое для "Арсенала". Другие хотят, чтобы Руни как можно скорее ушел из "Манчестер Юнайтед". Мы - капитаны команд именно поэтому. Нам удается справляться с давлением.