Марк Лоуренс: "Джеррард может вернуться в "Ливерпуль"

Полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Стивен Джеррард не будет продлевать контракт с клубом MLS и может быть полезен "Ливерпулю" как в качестве игрока, так и за пределами футбольного поля, сообщил бывший защитник "красных" Марк Лоуренсон, который завоевал с командой 5 чемпионских титулов. По его словам, главный тренер "красных" Юрген Клопп может рассмотреть возможность возвращения игрока в команду, где он провел 17 лет своей профессиональной карьеры.

– Джеррард определенно мог бы помочь "Ливерпулю", – приводит BBC Sport слова Лоуренса. – В случае работы в тренерском штабе он не будет конкурировать с Клоппом за роль главного тренера команды. Но я считаю, что и в качестве игрока Джеррард еще может быть очень полезен "Ливерпулю". Было бы очень здорово, если бы Стивен вернулся в состав родной команды, в которой провел большую часть карьеры. Уверен, что Клопп сумеет оценить его самые лучшие качества. Да, может быть, на этот раз не в качестве игрока, но Джеррад имеет тренерский опыт работы – в 2015 году он тренировал игроков "Ливерпуля" в возрасте до 16 лет.