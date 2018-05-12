Марк Клаттенбург: "Удалил Компани, а он сказал, что я все сделал верно. Мало кто на такое способен"

Известный английский арбитр Марк Клаттенбург заявил, что защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани является его любимым футболистом. Клаттенбург вспомнил два случая, когда Компани повел себя по-джентльменски.

– Он очень приятный молодой человек. Я помню, что удалил его в матче Бельгия – Израиль. В следующий раз, когда мы встретились, он сказал: "Марк, ты поступил абсолютно правильно", – цитирует TalkSport Клаттенбурга. – Еще был один эпизод. Я допустил ошибку, корил себя, был разозлен, а Винсент подошел ко мне и успокоил: "Все совершают ошибки. Забудь и двигайся дальше". Таких игроков, как он, мало.