Марк Хьюз: "Знал, что Хесе способен разрушить оборону соперника"

Главный тренер "Стоук Сити" Марк Хьюз высоко оценил перспективы новичка команды Хесе. Испанец был арендован у "ПСЖ" и принес "Стоук Сити" победу над "Арсеналом" (1:0) во втором туре премьер-лиги.

– Это был фантастический удар от Хесе, – цитирует Sky Sports Хьюза. – Все увидели, что он способен дать "Стоуку" и премьер-лиге. Это элитный игрок, который определяет футбол команд. Мы рады, что он с нами. Я видел, как он тренируется, и понимал, что если поставлю Хесе в состав, он будет способен разрушить оборону соперника.