Марк Хьюз: "Руни должен быть осторожнее"

Главный тренер "Стоук Сити" Марк Хьюз считает, что форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни должен был лучше себя контролировать. Фотографии нападающего в нетрезвом виде попали в Интернет, после чего ему пришлось извиняться.

– Конечно, игрокам нужны выходные дни, – цитирует ВВС Хьюза. – Однако очень трудно контролировать то, что они будут делать, когда футболисты оказываются вне команды. Возможно, нужны какие-то нормы поведения даже вне клуба, когда у игрока свободное время. Необходимо соблюдать осторожность и понимать, какая реакция может последовать за те действия, которые вы лично считаете приемлемыми.