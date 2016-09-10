Марк Хьюз: "Причина моего удаления в том, что я не смог сдержать эмоций"

Главный тренер "Стоук Сити" Марк Хьюз, который был удален в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (0:4), подчеркнул: все знают, как английские болельщики любят проявление тренерских эмоций. Арбитр встречи Энтони Тэйлор удалил наставника хозяев за бурную реакцию в ответ на судейские решения.

– Я не смог сдержать эмоций, излишне эмоционально реагировал на некоторые решения арбитра, которые он принимал по ходу матча, – приводит BBC слова Хьюза. – Моя реакция, безусловно, ни для кого не может служить примером.

Думаю, что еще одной из причин моего удаления стал тот факт, что я несколько раз позволил себе выйти за границы технической зоны. В тот момент я был глубоко погружен в игру команды, поэтому не следил за тем, вышел я за линию или нет. Безусловно, правила, пусть даже не первостепенной важности, нужно соблюдать… Но все мы прекрасно знаем, как английские болельщики любят проявление тренерских эмоций! Однако в каждом эпизоде матча тренер должен быть предельно сконцентрирован, – мне этого сделать не удалось.