13:08 | Футбол — Англия

Марк Хьюз покинул пост главного тренера "Саутгемптона"

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"Саутгемптон" уволил Марка Хьюза с поста главного тренера, сообщает официальный Твиттер клуба. Покидает "святых" и помощник Хьюза Эдди Недзвецки.

В ближайшем матче против "Тоттенхэма" команда сыграет под руководством Келвина Дэвиса.

 

"Саутгемптон" занимает 18-е место в чемпионате, набрав 9 очков в 14 играх. В минувшую субботу команда сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" (2:2).

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/england/

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