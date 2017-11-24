Марк Хьюз: "Не думаю, что Крауч чувствует, что у него есть возраст"

Главный тренер "Стоук Сити" Марк Хьюз заявил, что нападающий Питер Крауч может еще долго играть на высоком уровне. Также он отметил, что с 36-летним англичанином может быть продлен контракт.

- Питер Крауч – исключительный игрок и профессионал, – цитирует пресс-служба клуба Хьюза. - Люди зацикливаются на своем возрасте, но я не думаю, что он чувствует, что он у него есть. У Крауча считает, что у него есть еще два или три года для игры на высоком уровне, но я не согласен с этим. Мы очень скоро предложим Краучу новый контракт. Вероятно, я поговорю с ним об этом уже сегодня.