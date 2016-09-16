Марк Хьюз: "Не буду обжаловать удаление, так как штраф ужесточат. Лучше отдам эти деньги внуку"

Главный тренер "Стоук Сити" Марк Хьюз не будет подавать апелляцию на возможную дисквалификацию за удаление в матче чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (0:4). По его словам, апелляция может привести только к ужесточению наказания.

– Я был удален за выход из технической зоны, – цитирует ВВС Хьюза. – Но меня накажут за то, что я не сразу покинул это место. Я просто не знал, куда нужно идти. Спросил у четвертого арбитра. Он мне не ответил. Апелляцию подавать бесполезно, потому что тогда в случае неудачи штраф будет ужесточен. А я лучше эти деньги внуку отдам.