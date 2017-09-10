Марк Хьюз: "Моуринью не пожал мне руку? Я толкнул его во время матча"

Главный тренер "Стоук Сити" Марк Хьюз отметил, что мог стать виновником того, что наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался пожать ему руку. По словам валлийца, во время поединка, который завершился ничьей - 2:2, он толкнул португальца, когда тот зашел в его техническую зону.

- Я толкнул Моуринью, потому что во время игры он залез в мою техническую зону, - приводит ESPN слова Хьюза. - Возможно, поэтому он не захотел пожать мне руку. Наверное, ничья - это отрицательный результат для него. Иного тренеры топ-клубов так реагируют на это.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" потерял первые очки в сезоне. Вместе с "Манчестер Сити" команда возглавляет турнирную таблицу. "Стоук Сити" занимает 10-ю позицию.