Марк Хьюз: "Бераино не намерен летом отдыхать"

Главный тренер "Стоук Сити" Марк Хьюз заявил, что нападающий команды Саидо Бераино намерен летом не отдыхать, а индивидуально готовиться к новому сезону. 23-летний англичанин в январе перебрался в стан "гончаров", но с тех пор пока ни разу не забивал.

- Саидо просто должен продолжать делать то, что он делает, - цитирует BBC Хьюза. - Он очень близок к тому, чтобы прервать безголевую серию. В следующем сезоне мы увидим его в лучшей форме. Саидо не собирается отдыхать этим летом, он хочет готовиться к новому сезону.