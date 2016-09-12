09:20 | ФУТБОЛ — Англия

Марио Балотелли: "Ливерпуль" - худшая ошибка в моей жизни"

0
0
0
3

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли отметил, что зря переходил из "Милана" в "Ливерпуль" в 2014 году. Футболист посетовал на не сложившиеся отношения с наставниками мерсисайдцев.

– Переход в "Ливерпуль" – худшее решение в моей жизни, – сказал для Canal+. – Не считая фантастических болельщиков клуба и некоторых моих партнеров по команде, "Ливерпуль" мне не нравился. Что Брендан Роджерс, что Юрген Клопп не произвели на меня впечатления. Отношения с ними не сложились.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

sars882

а я думал игроки должны производить впечатление на гт

09:45

RobertH

Балотелли-это ты не произвёл ни на кого и никакого впечатления,кроме ,видимо твоего агента,которого тоже уже достал в Ницце.Надо в футбол играть,а не пижонствовать и серьги втыкать.Вот сиди себе в Ницце и критикуй специалистов,так как ещё через пару лет бегать тебе где-то на просторах РФПЛ за Томь или Уфу.

09:43

Федя??

марио

09:43

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ