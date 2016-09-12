Марио Балотелли: "Ливерпуль" - худшая ошибка в моей жизни"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли отметил, что зря переходил из "Милана" в "Ливерпуль" в 2014 году. Футболист посетовал на не сложившиеся отношения с наставниками мерсисайдцев.

– Переход в "Ливерпуль" – худшее решение в моей жизни, – сказал для Canal+. – Не считая фантастических болельщиков клуба и некоторых моих партнеров по команде, "Ливерпуль" мне не нравился. Что Брендан Роджерс, что Юрген Клопп не произвели на меня впечатления. Отношения с ними не сложились.