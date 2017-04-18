Марина Грановская: "Надеемся, что Терри еще вернется в "Челси"

Директор "Челси" Марина Грановская отметила, что в клубе ждут возвращения защитника Джона Терри, который в понедельник объявил о своем уходе из состава лондонцев. По ее словам, "Челси" стал одним из сильнейших клубов мира во многом благодаря своему капитану.

- Все в "Челси" выражают благодарность Джону за все, что он сделал для клуба, - приводит пресс-лужба клуба слова Грановской. - Он всегда был выдающимся футболистом, настоящим капитаном и лидером и всегда демонстрировал полную преданность своему делу. За это время "Челси" стал одним из сильнейших клубов мира, и тут стоит признать в том числе заслуги Джона. Его всегда будут любить и помнить на "Стэмфорд Бридж", и мы очень надеемся, что в будущем он к нам еще вернется.

Напомним, Терри выступает в "Челси" с 1995 года. В основном составе команды он дебютировал в 1998 году. За это время провел 713 матчей во всех турнирах, в которых забил 66 мячей.