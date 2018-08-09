Марина Грановская: "Ковачич идеально подходит "Челси" в нынешнем сезоне"

Директор "Челси" Марина Грановская прокомментировала переход из "Реала" полузащитника Матео Ковачича. Он будет выступать за команду на правах аренды.

- Мы очень рады приветствовать Матео в семье "Челси", - цитирует директора официальный сайт клуба. - Он идеально подходит для нас в этом сезоне, его игровой стиль соответствуем предпочтениям Маурицио (Сарри - прим. "СЭ"), и мы уверены, что он станет ценным приобретением для клуба.

Соглашение 24-летнего футболиста с лондонской командой рассчитано на один сезон. Он провел 46 матчей за сборную Хорватии и принял участие в пяти играх чемпионата мира в России.

До переезда в Мадрид хорват выступал за "Динамо Загреб" и "Интер". В минувшем сезоне Ковачич провел 35 игр в составе "Реала" и отметился двумя результативными передачами.