15:30 | Футбол — Англия

Марадона удаляет Агуэро с семейных фотографий


Матиас Морла, агент и адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, выложил в соцсетях совместную фотографию, сделанную в доме своего клиента. Пользователи интернета обратили внимание, что в левом верхнем углу снимка находится портрет внука Марадоны с вырезанным или закрашенным лицом его отца – нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Агуэро был женат на дочери Марадоны более четырех лет, но в 2013 году оставил семью ради новой женщины.

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