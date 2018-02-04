Марадона удаляет Агуэро с семейных фотографий

Матиас Морла, агент и адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, выложил в соцсетях совместную фотографию, сделанную в доме своего клиента. Пользователи интернета обратили внимание, что в левом верхнем углу снимка находится портрет внука Марадоны с вырезанным или закрашенным лицом его отца – нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Агуэро был женат на дочери Марадоны более четырех лет, но в 2013 году оставил семью ради новой женщины.

Con el 10 en Dubai a trabajar pic.twitter.com/MNPe8BlRZI – MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 1 февраля 2018 г.