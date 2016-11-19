Марадона позвонил Моуринью после матча "МЮ" - "Арсенал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в своем Instagram написал, что ему позвонил легендарный аргентинец Диего Марадона. Он поговорил с португальцем после ничьей в матче чемпионата Англии между "МЮ" и "Арсеналом" (1:1).

– После великолепной игры и плохого результата мне позвонил король Диего, – написал Моуринью. – Спасибо, друг! Благодаря тебе, моей семье, друзьям, моим игрокам и удивительным болельщикам "МЮ" уже в понедельник я буду снова готов!