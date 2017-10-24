Марадона - Кейну: "Не бей в ближний угол. В следующий раз - в дальний!"

Легендарный нападающий сборной Аргентины Диего Марадона посетил матч 9-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (4:1), сообщает Твиттер лондонской команды. Форвард дал несколько советов бомбардиру "шпор" Харри Кейну.
- У Маурисио Покеттино есть реальная опора в команде. Юго Ллорис все ловит, а Харри Кейн - забивает. Харри, не бей все время вратарю в ближний угол. Знаешь, почему? Вратарь постоянно смотрит за твоей игрой по телевизору. В следующий раз бей в дальний!
When Maradona met Harry and Hugo 🙌 pic.twitter.com/78kZaNP76F– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 23 октября 2017 г.
- Тоттенхэм
- Ливерпуль
- Диего Марадона
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Юго Ллорис
- Харри Кейн
- Маурисио Покеттино
genry2012
Комик ты, а Диего - Великий.
08:33
bvp
Комик Диего.
08:05