Мануэль Пеллегрини: "Усилив состав "Вест Хэма" 4-5 игроками, мы будем очень сильны"

Новый главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини отметил, что команда имеет сбалансированный состав, который необходимо усилить лишь несколькими игроками. Ранее стало известно, что 64-летний специалист подписал с "молотобойцами" контракт сроком на три года.

- Думаю, у "Вест Хэма" очень хорошая команда, - приводит Sky Sports слова Пеллегрини. - Я знаю всех игроков и видел большую часть матчей в завершившемся сезоне. Уверен, что усилив нынешний состав еще 4-5 игроками, мы будем очень сильны. У "Вест Хэма" был сложный сезон, надеюсь, в следующем мы будем показывать футбол, который понравится фанатам.

Напомним, 19 мая чилиец покинул пост тренера китайского клуба "Хэбэй Чайна Форчун". В "Вэст Хэме" Пеллегрини сменил Дэвида Мойеса, с которым "молотобойцы" не стали продлевать контракт.