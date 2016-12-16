Мануэль Пеллегрини: "Манчестер Сити" не смог подписать Санчеса из-за финансого fair play"

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини рассказал, что "горожане" хотел подписать нападающего Алексиса Санчеса до того, как тот перешел из "Барселоны" в "Арсенал" в 2014 году. Однако трансфер не был совершен из-за финансового fair play.

- Санчес тогда был сильным игроком, мы хотели подписать его в "Сити", - цитирует Sky Sports Пеллегрини. - Однако мы не смогли это сделать прежде чем он подписал контракт с "Арсеналом", это произошло потому, что наш клуб был наказан за финансовый fair play.