Мануэль Пеллегрини: "Манчестер Сити" может нагнать "Челси"

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини, сейчас возглавляющий "Хэбэй Чайна Фортун", подчеркнул в интервью "СЭ", что верит в чемпионство своей бывшей команды в этом сезоне. По мнению специалиста, 10-очковое отставание от "Челси" реально ликвидировать.

– Внимательно следите за английским чемпионатом? По-прежнему переживаете за "Манчестер Сити"?

– Прежде всего, скажу, что премьер-лига продолжает оставаться сильнейшим первенством во всем мире – посмотрите, сколько команд ежегодно могут биться за главный титул, в каждом матче способен победить любой соперник. А мое сердце, само собой, по-прежнему с "Манчестер Сити", ведь я провел здесь три замечательных года, мы выиграли чемпионат и дважды завоевывали Кубок лиги. Надеюсь, что "Манчестер Сити" добьется успеха и в этом сезоне.

– Вы в это верите? "Челси" убежал вперед уже на 10 очков.

– Однозначно верю. Впереди еще долгий путь, много очков можно и набрать, и потерять. Думаю, все будут допускать осечки. "Сити" – прекрасная команда и она может еще нагнать лидера. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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