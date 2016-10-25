Мануэль Нойер: "В "Манчестер Юнайтед" скоро вспомнят о Швайнштайгере"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер поддержал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бастиана Швайнштайгера, с которым он ранее играл мюнхенском клубе и сборной Германии.

Голкипер надеется, что в скором времени манкунианцы вспомнят о хавбеке, который в текущем сезоне не провел ни одного матча за "Красных дьяволов".

- Сильно надеюсь, что про Швайнштайгера скоро вспомнят, - приводит The Telegraph слова Нойера. - Все мы знаем, что он является одним из лучших полузащитников в мире. Он принадлежит "Манчестер Юнайтед" и тренируется вместе со всеми.