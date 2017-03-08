22:44 | ФУТБОЛ — Англия

Мане признан лучшим игроком "Ливерпуля" в феврале

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Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признан болельщиками команды лучшим игроком февраля, сообщает официальный сайт "красных". В трех февральских матчах "Ливерпуль" дважды проиграл, одержал одну победу – в матче с "Тоттенхэмом" (2:0). Оба мяча "шпорам" забил Мане, вернувшийся в конце января с Кубка Африки, где он играл за сборную Сенегала.

– Я рад, что болельщики выбрали меня, – отметил Мане. – Это были сложные недели. Но это часть футбола. Теперь все позади, уверенность вернулась. Мы сделаем все возможное, чтобы осчастливить болельщиков.

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Материалы REN-TV

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