Мане после матча "Ливерпуля" отправился мыть туалет в мечети

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане после матча 4-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (2:1) поехал в одну из мечетей, сообщает Mirror. Там футболист поучаствовал в наведении порядка в уборной.
Мане ранее участвовал в различных благотворительных акциях. В родной деревне в Сенегале игрок начал строить госпиталь, а на реконструкцию местной школы потратил около 200 тысяч евро.
Liverpool striker Sadio Mane was filmed cleaning a toilet of a local mosque in Liverpool @LFC pic.twitter.com/abkR5YBqYV– The Gulf Today (@thegulftoday) 2 сентября 2018 г.