Мане после матча "Ливерпуля" отправился мыть туалет в мечети

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане после матча 4-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (2:1) поехал в одну из мечетей, сообщает Mirror. Там футболист поучаствовал в наведении порядка в уборной.

Мане ранее участвовал в различных благотворительных акциях. В родной деревне в Сенегале игрок начал строить госпиталь, а на реконструкцию местной школы потратил около 200 тысяч евро.