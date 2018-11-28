Мане – о видео из мечети: "Я попросил не выкладывать это в сеть. На следующий день оно распространилось по интернету"

Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане​ отреагировал на появившееся ранее видео, на котором он моет с прихожанами туалет в одной из мечетей города.

– Я мусульманин, молюсь пять раз в день и по возможности делаю это в мечети, – цитирует L’Equipe Мане. – Как-то я встретил хорошего друга из Ганы. Я пригласил его к себе, но он ответил: "Нет, я должен поработать, нужно помыть туалеты в мечети". Тогда я сказал ему, что мы сделаем это вместе. Тогда нас кто-то снял на видео, я попросил этого человека не выкладывать видео в сеть. Он поклялся мне, что не будет, а на следующий день видео распространилось по всему интернету. Но это не страшно.