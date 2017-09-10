Мане извинился перед Эдерсоном за удар шипами в лицо

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане принес извинения вратарю "Манчестер Сити" Эдерсону за опасную игру. Бразильский голкипер получил удар по голове в столкновении с нападающим мерсисайдцев. Встреча завершилась в пользу манчестерцев со счетом 5:0.

"Желаю Эдерсогу скорейшего выздоровления. Сожалею, что травмировал его во время нашего с ним столкновения, прошу прощения за то, что он не смог продолжить игру. Надеюсь, он быстро восстановится и вернется на поле", – написал Мане на своей странице в Фейсбуке.