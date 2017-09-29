Манчини поддержал попавшего в ДТП Агуэро

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в своем Твиттере выступил в поддержку нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который попал в ДТП вечером 28 сентября. Такси, в котором находился форвард, вез его из Амстердама в аэропорт. Водитель не справился с управлением и врезался в столб.

- Сочувствую Серхио Агуэро, который попал в аварию. Давай, парень, возвращайся поскорее, - написал Манчини.

По данным СМИ, у 29-летнего аргентинского форварда сломано ребро, а на восстановление у него уйдет до двух месяцев. Официально о состоянии Агуэро должно быть объявлено в пятницу, 29 сентября.

Напомним, Агуэро выступал в "Сити" под руководством Манчини с 2011 по 2013 год. Итальянский специалист помог "горожанам" выиграть первый за 44 года титул чемпионов Англии, а также завоевать национальные кубок и суперкубок.

I'm sorry for @aguerosergiokun car crash. Come on boy, come back 🔜 – Roberto Mancini (@robymancio) 29 сентября 2017 г.

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