Манчини хочет зарабатывать в "Лестере" шесть миллионов евро в год

Итальянский специалист Роберто Манчини, претендующий на пост главного тренера "Лестера", готов возглавить команду, если ему будет предложена зарплата в шесть миллионов евро в год, утверждает SunSport. Стороны ведут переговоры о сотрудничестве, и, по сообщениям источника, итальянский специалист является главным претендентом на вакантный пост.

23 февраля в отставку был отправлен бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери. Помимо его соотечественника в числе кандидатов на освободившийся пост называются Гус Хиддинк, Витор Перейра, Найджел Пирсон и Рой Ходжсон.