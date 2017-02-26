13:21 | ФУТБОЛ — Англия

Манчини хочет зарабатывать в "Лестере" шесть миллионов евро в год

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Итальянский специалист Роберто Манчини, претендующий на пост главного тренера "Лестера", готов возглавить команду, если ему будет предложена зарплата в шесть миллионов евро в год, утверждает SunSport. Стороны ведут переговоры о сотрудничестве, и, по сообщениям источника, итальянский специалист является главным претендентом на вакантный пост.

23 февраля в отставку был отправлен бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери. Помимо его соотечественника в числе кандидатов на освободившийся пост называются Гус Хиддинк, Витор Перейра, Найджел Пирсон и Рой Ходжсон.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

А что этот "НЫТИК-и-ЛЕТУН" выиграл в последние сезоны??? Только и умеет канючить: Мама, купи мне "месси-роналду-гризманна-сникерс-памперс...."! Показательно весьма, что "макаронник" НЕ НУЖЕН на Аппеннинах! По-моему, "лисам" нужен тренер-"ЭНЕРДЖАЙЗЕР" типа Конте-Симеоне-Кумана, но их на всех не хватает. Берите Лёньку - и дешевле значительно, и ОБХОХОЧЕТЕСЬ!!!

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