Манчини хочет зарабатывать в "Лестере" шесть миллионов евро в год

Итальянский специалист Роберто Манчини, претендующий на пост главного тренера "Лестера", готов возглавить команду, если ему будет предложена зарплата в шесть миллионов евро в год, утверждает SunSport. Стороны ведут переговоры о сотрудничестве, и, по сообщениям источника, итальянский специалист является главным претендентом на вакантный пост.
23 февраля в отставку был отправлен бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери. Помимо его соотечественника в числе кандидатов на освободившийся пост называются Гус Хиддинк, Витор Перейра, Найджел Пирсон и Рой Ходжсон.
Ботаникум
А что этот "НЫТИК-и-ЛЕТУН" выиграл в последние сезоны??? Только и умеет канючить: Мама, купи мне "месси-роналду-гризманна-сникерс-памперс...."! Показательно весьма, что "макаронник" НЕ НУЖЕН на Аппеннинах! По-моему, "лисам" нужен тренер-"ЭНЕРДЖАЙЗЕР" типа Конте-Симеоне-Кумана, но их на всех не хватает. Берите Лёньку - и дешевле значительно, и ОБХОХОЧЕТЕСЬ!!!
13:55
Долой марионеток-макларенеток
Слуцкий сам доплатит...
13:25