"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении Юмтити

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает защитника "Барселоны" Самюэля Юмтити одной из основных трансферных целей. Сообщается, что английский клуб хочет воспользоваться опцией выкупа 24-летнего француза за 52 миллиона фунтов стерлингов.

- "Барселона" заинтересована в продлении контракта с защитником, - цитирует Sun президента "Барселоны" Хосепа Марию Бартомеу. - У Юмтити есть контракт. Мы обсуждаем его переподписание.

В текущем сезоне Юмтити провел 25 игр в ла лиге, забив один мяч и получив семь желтых карточек.